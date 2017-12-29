Джамала о нацотборе на Евровидение

Джамала заявила, что важно на "Евровидении" демонстрировать разнообразие жанров, а сам конкурс назвала "непредсказуемым". Певица рассказала, кого из артистов хочет видеть на конкурсе.





"За этот год в Украине появилось много новой альтернативной музыки. Из тех, кого лично я хотела бы видеть, могу назвать таких артистов, как LAUD, группу "О", Вячеслава Рыбикова, проекты Kazka, Latexfauna, OY Sound System. Также хочется, чтобы опять в отбор с новыми хорошими песнями вернулись PUR:PUR и MELOVIN", - говорит Джамала.





По словам исполнительницы, заранее предугадать успех той или иной композиции невозможно: "Рецепта успешной песни не существует. Можно пытаться все просчитать, сделать модную аранжировку, учесть все тренды, но в итоге пролететь. "Евровидение" в последние годы непредсказуемо. Что сработает - неизвестно никому. Может, это должно быть что-то вызывающее легкий шок, как в случае с Lordi или Кончитой Вурст, или, наоборот, что-то простое и непритязательное, как у Lenka или Рыбака. В прошлом году, например, победила баллада в сопровождении симфонического оркестра.





"Я считаю, что для нас важно на "Евровидении" демонстрировать разнообразие жанров и высокий уровень исполнителей, потому что Украина пока слабо представлена на мировой сцене. Чем более нестандартные решения мы будем использовать, тем лучше. Пользуясь случаям, хочу еще раз сказать спасибо всем зрителям телеканала СТБ, которые выбрали меня в 2016-м в качестве представителя Украины, потому что это тоже был нестандартный выбор", - добавила Джамала.





Прямые эфиры Национального отбора-2018 пройдут в феврале одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ. Два полуфинала - 10 и 17 февраля, а финал - 24 февраля. Победитель Нацотбора представит Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне (Португалия).



