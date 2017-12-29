Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.50
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
33.54
USD
28.07
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
29 декабря 17, 11:23
Руслана заинтриговала поклонников новым проектом
Руслана
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руслана возрождает собственную традицию Рождественских проектов.
Впервые после более чем 10-летнего перерыва Руслана возвращается к традиции великих Рождественских проектов.

С 1996 года Рождество в Украине долгое время ассоциировалось с именем Русланы. Певица создала целый ряд грандиозных музыкальных проектов с участием известных рок-музыкантов, камерного оркестра и хора, аутентичных виконацив и украинских звезд, воспроизводя сказочную атмосферу праздничного Львова и рождественские легенды древних Карпат (прим .: Музыкальные фильмы "Путешествие в детство", "Рождество с Русланой", "Последнее Рождество 90-х", "Рождественские легенды", "На Рождество во Львовский. Рождественские легенды-2").



На этот раз, 6-го января 2018 Руслана презентует уникальный по своей концепции проект "Святое Рождество. Молитва Света ". Вернее, его первый этап, который пройдет в этом году.

В акустике Храма Божьего, Руслана с мужским хором исполнят чудотворные молитвы Литургии, возрождая древние традиции духовного пения Византийской эпохи.

Праздничное Рождественское богослужение состоится в особом для каждого украинском городе – в городе казацкой славы Конотоп, в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы.



Мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, которой будет дирижировать Руслана, выполнит духовные произведения с канонической Рождественской Литургии. Прозвучат произведения в обработке классиков украинской духовной музыки – Леонтовича, Бортнянского, Вербицкого.

Вместе с настоятелем Собора Рождества Пресвятой Богородицы (г.. Конотоп) отцом Павлом мы готовим особую Мессу, которая состоится 6 января в Навечерие Рождества Христова. Я впервые представлю свой новый проект "Молитва Света", посвященный традициям украинской хоровой духовной музыки. За основу я взяла канон всенощной Божественной Литургии. Сейчас у нас идут репетиции с Мужской хоровой капеллой им. Ревуцкого, одним из лучших мужских хоров Украины, что известный во всем мире
рассказывает Руслана.



"Святое Рождество. Молитва Света "пройдет 6 января 2018 в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Конотоп.



Источник: https://glamurchik.tochka.net
Ещё по теме:
Руслана выпустила фильм памяти Кузьмы Скрябина (ВИДЕО)
Руслана стала студенткой музыкальной академии
Руслана о выступлении Тони Матвиенко (ВИДЕО)
Руслана жестко прокомментировала позицию России
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:

Последние новости
Джамала о нацотборе на Евровидение
noimageСкандальный клип об убийстве Харви Вайнштейна
noimageПесня группы Бамбинтон стала "вирусной" в Китае
noimageImagine Dragons дадут грандиозный концерт в Киеве
noimageALEKSEEV передумал участвовать в Евровидении
Лента новостей