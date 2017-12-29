Руслана заинтриговала поклонников новым проектом

Впервые после более чем 10-летнего перерыва Руслана возвращается к традиции великих Рождественских проектов.





С 1996 года Рождество в Украине долгое время ассоциировалось с именем Русланы. Певица создала целый ряд грандиозных музыкальных проектов с участием известных рок-музыкантов, камерного оркестра и хора, аутентичных виконацив и украинских звезд, воспроизводя сказочную атмосферу праздничного Львова и рождественские легенды древних Карпат (прим .: Музыкальные фильмы "Путешествие в детство", "Рождество с Русланой", "Последнее Рождество 90-х", "Рождественские легенды", "На Рождество во Львовский. Рождественские легенды-2").













На этот раз, 6-го января 2018 Руслана презентует уникальный по своей концепции проект "Святое Рождество. Молитва Света ". Вернее, его первый этап, который пройдет в этом году.





В акустике Храма Божьего, Руслана с мужским хором исполнят чудотворные молитвы Литургии, возрождая древние традиции духовного пения Византийской эпохи.





Праздничное Рождественское богослужение состоится в особом для каждого украинском городе – в городе казацкой славы Конотоп, в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы.













Мужская хоровая капелла им. Л. Ревуцкого, которой будет дирижировать Руслана, выполнит духовные произведения с канонической Рождественской Литургии. Прозвучат произведения в обработке классиков украинской духовной музыки – Леонтовича, Бортнянского, Вербицкого.





Вместе с настоятелем Собора Рождества Пресвятой Богородицы (г.. Конотоп) отцом Павлом мы готовим особую Мессу, которая состоится 6 января в Навечерие Рождества Христова. Я впервые представлю свой новый проект "Молитва Света", посвященный традициям украинской хоровой духовной музыки. За основу я взяла канон всенощной Божественной Литургии. Сейчас у нас идут репетиции с Мужской хоровой капеллой им. Ревуцкого, одним из лучших мужских хоров Украины, что известный во всем мире

рассказывает Руслана.













"Святое Рождество. Молитва Света "пройдет 6 января 2018 в Соборе Рождества Пресвятой Богородицы в городе Конотоп.











