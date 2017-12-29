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Музыка
Новости музыки
29 декабря 17, 11:17
Песня группы Бамбинтон стала "вирусной" в Китае
Зая
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Трек группы Бамбинтон вошел в пятерку самых запрашиваемых.
За последнюю неделю на китайском сервисе Shazam Top 100 China хит "Зая" вошел в пятерку самых запрашиваемых.

Сеть заполонила лавина короткометражных роликов, где молодые люди танцуют под трек "Зая" с повторяющимися ритмичными движениями. Данные ролики можно найти по специальному поисковому запросу "最火俄舞3AR", в котором прослеживается наименование трека.

Чтобы покорить самую многочисленную китайскую интернет-аудиторию украинской группе понадобилось чуть меньше года.

Такая популярность среди отечественных артистов – редкость, а местные промоутеры всерьёз задумались над концертным туром группы Бамбинтон в Китае.


Источник: https://glamurchik.tochka.net/
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