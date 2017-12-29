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Музыка
Новости музыки
28 декабря 17, 12:39
ALEKSEEV передумал участвовать в Евровидении
ALEKSEEV
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Украинский певец Alekseev отказался от участия в Евровидении-2018.
Об отказе певца от своей же заявки сообщает сайт телеканала СТБ. Так, 18 декабря Никита Алексеев заявил, что попробует свои силы в Нацотборе: "Не было такого интервью, в котором мне бы не задавали вопрос, почему я не еду на "Евровидение". Я всегда отшучивался на эту тему, но сейчас наша команда почувствовала в себе силы побороться за победу в этом конкурсе. Мы привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их", - написал Alekseev в Facebook.

Кроме того, пресс-служба артиста подтвердила его слова. Но на этой неделе менеджмент певца сообщил продюсерам Национального отбора, что отзывает заявку по собственной инициативе. Причины такого решения представители артиста комментировать отказались.

Теперь команда Нацотбора во главе с музыкальным продюсером Русланом Квинтой не рассматривает Alekseev как потенциального участника отбора и его не будет в прямых эфирах в феврале. Возможно, это связано с тем, что на днях Алексеев объявил, что уходит от своего продюсера Руслана Квинты.

Источник: https://telegraf.com.ua
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