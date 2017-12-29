Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.24
USD
27.95
RUB
0.49
EUR
33.49
USD
28.05
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
28 декабря 17, 12:37
Певица Alyosha презентовала новый альбом
Alyosha
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Alyosha представила новый альбом "Маленький секрет".
Над альбомом она работала в команде с продюсером Вадимом Лисицей  в течение двух лет. Пластинка "Маленький секрет" получила название благодаря одноименному синглу, который певица впервые исполнила в 2015 году на последнем месяце беременности. Таким образом Alyosha аллегорически сравнила плод своего вдохновения с рождением новой жизни.

В "Маленьком секрете" Alyosha объединила 18 треков, лейтмотивом которых является сила любви. Фанаты услышали пять новых, ранее неизданных песен, ремиксы, а также специальную версию песни "Калина", которую артистка представила на церемонии награждения "M1 Music Awards".

"Для меня важна каждая песня. Моя музыка всегда идет от сердца. Только при таком условии создаются настоящие песни, которые люди чувствуют и понимают", - прокомментировала звезда новую пластинку.



Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Наталка Карпа представила яркий клип (ВИДЕО)
Alyosha представила официальный ремикс популярного хита
Герой АТО и известная певица написали песню (видео)
Настя Каменских впервые вышла на сцену без Потапа. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:

Последние новости
Imagine Dragons дадут грандиозный концерт в Киеве
noimageALEKSEEV передумал участвовать в Евровидении
noimageГруппа "НЕАНГЕЛЫ" презентовала новый клип "Это любовь"
noimageИзвестна причина распада украинской группы "Грибы"
noimageУмер известный композитор Владимир Шаинский
Лента новостей