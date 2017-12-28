Группа "НЕАНГЕЛЫ" презентовала новый клип "Это любовь"





"В каждом кадре - тотальный fashion для правильного настроения. Много блесток, объемные цветные шубы, кислотные парики и, по традиции, немного легкой эротики", - говорится в описании к клипу.





Одна из солисток группы Виктория в видео сначала появляется в нижнем белье, а потом вообще остается в одних трусах, при этом певицу измазали красками. В конце видео зрители увидят конфуз, который произошел со Славой во время съемок клипа.











