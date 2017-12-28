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27 декабря 17, 12:29
Группа "НЕАНГЕЛЫ" презентовала новый клип "Это любовь"
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Популярный поп-дуэт выпустил видео на песню "Это любовь".
В свежем видео Слава и Виктория - роковые женщины. Режиссером видео стал Сергей Ткаченко. 

"В каждом кадре - тотальный fashion для правильного настроения. Много блесток, объемные цветные шубы, кислотные парики и, по традиции, немного легкой эротики", - говорится в описании к клипу. 

Одна из солисток группы Виктория в видео сначала появляется в нижнем белье, а потом вообще остается в одних трусах, при этом певицу измазали красками. В конце видео зрители увидят конфуз, который произошел со Славой во время съемок клипа.




Источник: https://telegraf.com.ua
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