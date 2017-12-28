Известна причина распада украинской группы "Грибы"

Прощальный тур группы также был отменен.





Прощальный концерт группы "Грибы" состоится 31 декабря, после чего они навсегда уйдут со сцены. По информации украинских СМИ, группа распалась из-за того, что идеолог и солист группы Юрий Бардаш теперь займется раскруткой своего нового проекта "Бамбинтон". Клип этой группы "Зая" уже собрал на YouTube почти 9 миллионов просмотров.





"Бамбинтон" – это дуэт из Киева. Проект создан экс-артисткой лейбла Kruzheva Настей и рэпером, известным как Женя Мяч. Название группы происходит от итальянских слов "бамбино" и "бамбина", которые переводятся как "мальчик" и "девочка". Свою первую видеоработу "Зая" музыканты называют "просто пародией на классный клип".





Клип группы "Грибы" на песню "Тает лед" среди всех видеороликов отечественных артистов оказался на YouTube самым популярным, набрав 146,5 миллиона просмотров. И это при том, что группа появилась всего лишь весной 2016 года.



