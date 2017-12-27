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Музыка
Новости музыки
27 декабря 17, 11:07
Умер известный композитор Владимир Шаинский
Владимир Шаинский
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В Москве скончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский.
Об этом журналистам сообщили близкие композитора.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве в еврейской семье. После войны в 1945 году он поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утесова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952–1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" - всего более 40 картин.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США.

Источник: https://telegraf.com.ua
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