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Музыка
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27 декабря 17, 11:02
ONUKA устроила праздничный перфоманс в аэропорту
ONUKA
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ОNUKA рассказала, почему решила снять видео на песню "Щедрик" в аэропорту.
Группа ONUKA выпустила песню, которую называет "антивоенным манифестом". На своей странице в социальной сети презентовала кавер-версию "Щедрика" и поздравила всех с праздником Рождества.

Начинаются праздники. Разные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хоть его слышно из каждого угла, он всегда меня радует. Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я спасибо моей команде и музыкантам – вы непревзойденные, добросовестные, талантливые и самые лучшие Люди! Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашим вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"!
ONUKA.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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