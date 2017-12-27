ONUKA устроила праздничный перфоманс в аэропорту

Группа ONUKA выпустила песню, которую называет "антивоенным манифестом". На своей странице в социальной сети презентовала кавер-версию "Щедрика" и поздравила всех с праздником Рождества.





Начинаются праздники. Разные. Странные. Магические. Каждый выбирает себе свой праздник. Для меня лично абсолютным зимним саундтреком является "Щедрик" Николая Леонтовича. И хоть его слышно из каждого угла, он всегда меня радует. Наш год был очень плодотворным. Изнурительным. Интересным. Непревзойденным. Неожиданным. Сотни выступлений, разные люди, города и края. Захватывающие съемки, ежедневная студийная работа, репетиции и запись оркестра, аншлаги в старинных театрах и сверхсовременная сцена Евровидения. Я спасибо моей команде и музыкантам – вы непревзойденные, добросовестные, талантливые и самые лучшие Люди! Почему мы решили снять это видео в аэропорту? Потому что "дорога" стала нашим вторым домом и весь год мы "летали, как ласточки"!

ONUKA.



