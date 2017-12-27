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Музыка
Новости музыки
27 декабря 17, 10:59
Оля Полякова заговорила об участии в конкурсе Евровидение
Оля Полякова
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Певица Оля Полякова заговорила об участии в международном песенном конкурсе Евровидение.
А точнее, она сказала, на каких условиях готова представлять Украину на конкурсе.

В интервью для журнала Viva! Оля Полякова отметила, что приняла бы участие в конкурсе. Вот только у нее есть условие:

Я готова к этой работе, но не за свой счет! Если участвовать, то только если позовут именно меня, как это было с Ани Лорак и Данилко, а не предложат купить лотерейный билет.
Оля Полякова

Учитывая, что сейчас участник конкурса Евровидения от Украины выбирается по результатам Нацотбора, то Оля Полякова не будет подавать свою кандидатуру. А как сложится там дальше – посмотрим.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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