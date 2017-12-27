Оля Полякова заговорила об участии в конкурсе Евровидение

А точнее, она сказала, на каких условиях готова представлять Украину на конкурсе.





В интервью для журнала Viva! Оля Полякова отметила, что приняла бы участие в конкурсе. Вот только у нее есть условие:





Я готова к этой работе, но не за свой счет! Если участвовать, то только если позовут именно меня, как это было с Ани Лорак и Данилко, а не предложат купить лотерейный билет.

Оля Полякова





Учитывая, что сейчас участник конкурса Евровидения от Украины выбирается по результатам Нацотбора, то Оля Полякова не будет подавать свою кандидатуру. А как сложится там дальше – посмотрим.



