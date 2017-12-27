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Музыка
Новости музыки
26 декабря 17, 17:05
Умер легендарный композитор Владимир Шаинский (ВИДЕО)
Владимир Шаинский
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Он является автором музыки к мультфильмам о Крокодиле Гене и Чебурашке.
Он является автором музыки к мультфильмам о Крокодиле Гене и Чебурашке.

В США скончался известный советский композитор Вадимир Шаинский, автор музыки к мультфильмам о Крокодиле Гене и Чебурашке, Крошке Еноте и другим.

В целом же на его счету авторство музыки к более чем 40 картинам. Его композиции исполняли такие советские звезды, как Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман.

До 2000 года Шаинский прожил в Москве, после чего перебрался в Израиль, а оттуда -в США, где впоследствии получил вид на жительство.


Ранее сообщалось, что на 89-летнем году жизни умер известный советский актер Леонид Броневой.

Умер создатель кролика Багза Банни
Korrespondent
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