Умер легендарный композитор Владимир Шаинский (ВИДЕО)

В США скончался известный советский композитор Вадимир Шаинский, автор музыки к мультфильмам о Крокодиле Гене и Чебурашке, Крошке Еноте и другим.

В целом же на его счету авторство музыки к более чем 40 картинам. Его композиции исполняли такие советские звезды, как Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман.

До 2000 года Шаинский прожил в Москве, после чего перебрался в Израиль, а оттуда -в США, где впоследствии получил вид на жительство.





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