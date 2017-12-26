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Музыка
Новости музыки
26 декабря 17, 11:59
Потап написал для Насти Каменских рождественскую песню
Настя Каменских
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В альбом "Xmas with NK" вошли лучшие рождественские мировые хиты, а также новогодние песни NK.
Настя Каменских представляет первую песню из рождественского альбома "Xmas with NK" – "Чудо Рождества". Lyric Video можно посмотреть на официальном YouTube-канале певицы.

В альбом "Xmas with NK" вошли лучшие рождественские мировые хиты, а также новогодние песни NK, которые прозвучат на четырех близких артистке языках: украинском, русском, английском и итальянском. Композиции из альбома также прозвучат в праздничном музыкальном фильме Насти Каменских, который выйдет в эфир на канале М1.

Слова и музыку к песне написал Алексей Потапенко (Потап). Певица призывает поверить в чудеса, ведь они случаются, особенно в волшебный рождественский вечер.

"Многие из нас ждут чудес из ниоткуда, когда чудо уже есть внутри каждого из нас. Нужно просто открыть свое сердце: творить добро и помогать другим. Я по своему опыту знаю, что это легко и под силу каждому, стоит только захотеть. Не будьте равнодушными и подарите миру свое чудо Рождества", – отметила NK.


Источник: https://telegraf.com.ua
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