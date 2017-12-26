Потап написал для Насти Каменских рождественскую песню

Настя Каменских представляет первую песню из рождественского альбома "Xmas with NK" – "Чудо Рождества". Lyric Video можно посмотреть на официальном YouTube-канале певицы.





В альбом "Xmas with NK" вошли лучшие рождественские мировые хиты, а также новогодние песни NK, которые прозвучат на четырех близких артистке языках: украинском, русском, английском и итальянском. Композиции из альбома также прозвучат в праздничном музыкальном фильме Насти Каменских, который выйдет в эфир на канале М1.





Слова и музыку к песне написал Алексей Потапенко (Потап). Певица призывает поверить в чудеса, ведь они случаются, особенно в волшебный рождественский вечер.





"Многие из нас ждут чудес из ниоткуда, когда чудо уже есть внутри каждого из нас. Нужно просто открыть свое сердце: творить добро и помогать другим. Я по своему опыту знаю, что это легко и под силу каждому, стоит только захотеть. Не будьте равнодушными и подарите миру свое чудо Рождества", – отметила NK.



