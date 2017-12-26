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Музыка
Новости музыки
26 декабря 17, 11:56
Эминем выпустил клип на песню "Walk on Water"
Эминем
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В прошлом месяце Эминем и Бейонсе представили мелодичный трек "Walk On Water", а на днях рэп-исполнитель порадовал поклонников клипом на песню.
Сотрудничество этих двух гигантов музыкальной индустрии стало неожиданным сюрпризом. 

Стоит отметить, что Бейонсе, которая недавно стала мамой двойняшек, не приняла участие в съемках клипа. Зато в ролике можно увидеть десяток клонов Эминема, сидящих за пишущими машинками. В финале клипа один из двойников пишет песню "Stan", одну из самых известных песен за всю карьеру рэпера. 

Напомним, "Stan" - третий сингл Эминема из его альбома The Marshall Mathers LP, записанный совместно с певицей Dido. Песня является хитом, который дебютировал под 1-м номером в чартах США и Австралии.


Источник: https://telegraf.com.ua
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