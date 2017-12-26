Эминем выпустил клип на песню "Walk on Water"





Стоит отметить, что Бейонсе, которая недавно стала мамой двойняшек, не приняла участие в съемках клипа. Зато в ролике можно увидеть десяток клонов Эминема, сидящих за пишущими машинками. В финале клипа один из двойников пишет песню "Stan", одну из самых известных песен за всю карьеру рэпера.





Напомним, "Stan" - третий сингл Эминема из его альбома The Marshall Mathers LP, записанный совместно с певицей Dido. Песня является хитом, который дебютировал под 1-м номером в чартах США и Австралии.



