Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.13
USD
27.95
RUB
0.48
EUR
33.18
USD
27.95
RUB
0.48
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
26 декабря 17, 11:53
Певица Лорд отменила гастроли в Израиле
Лорд
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Новозеландская певица Лорд под давлением активистов отменила концерт в Израиле.
"Я получила огромное количество сообщений и писем, а также провела много дискуссий с людьми, которые имеют разные точки зрения, и думаю, что правильное решение на это время - отменить шоу", - заявила певица. Отмечается, что выступление должно было состояться в июне в Тель-Авиве.

Давление на певицу оказали активисты движения BDS (Бойкот, изоляция и санкции). Они регулярно организовывают онлайн-кампании, призывая артистов не ездить в Израиль.

Власти страны рассматривают BDS как стратегическую угрозу и обвиняют активистов в антисемитизме. BDS Израиля категорически это отрицает, называя попыткой дискредитировать их.

Как известно, несколько политически активных музыкантов отменили шоу в Израиле за последние годы, среди них Лорин Хилл и Элвис Костелло.

Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Португалия объявила список участников Евровидения-2018.ВИДЕО
Ани Лорак впервые за три года вышла на сцену в Украине
Группа "Аквариум" даст концерт в Киеве
Тото Кутуньо в Киеве: подробности райдера певца
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Потап написал для Насти Каменских рождественскую песню
noimageЭминем выпустил клип на песню "Walk on Water"
noimageСколько стоят выступления украинских артистов?
noimageALEKSEEV стал Певцом года в Беларуси
noimageУмерла актриса из «Звуков музыки»
Лента новостей