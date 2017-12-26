Певица Лорд отменила гастроли в Израиле

"Я получила огромное количество сообщений и писем, а также провела много дискуссий с людьми, которые имеют разные точки зрения, и думаю, что правильное решение на это время - отменить шоу", - заявила певица. Отмечается, что выступление должно было состояться в июне в Тель-Авиве.





Давление на певицу оказали активисты движения BDS (Бойкот, изоляция и санкции). Они регулярно организовывают онлайн-кампании, призывая артистов не ездить в Израиль.





Власти страны рассматривают BDS как стратегическую угрозу и обвиняют активистов в антисемитизме. BDS Израиля категорически это отрицает, называя попыткой дискредитировать их.





Как известно, несколько политически активных музыкантов отменили шоу в Израиле за последние годы, среди них Лорин Хилл и Элвис Костелло.



