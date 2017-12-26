Сколько стоят выступления украинских артистов?

Новогодняя ночь всегда считалась самой дорогой в прайсе артистов. Их выступления оцениваются в тысячи долларов, если ты хочешь, чтобы в Новый год для тебя выступили украинские знаменитости.





"Страна.ua" даже узнала, какова стоимость выступлений украинских знаменитостей на Новый год 2018.





Первое место в рейтинге по стоимости выступлений артистов занял Андрей Данилко. Его гонорар – 75 тысяч долларов.





Сразу за ним – LOBODA с гонораром в 70 тысяч долларов за выступление в новогоднюю ночь.





Выступление Макса Барских также стоит 70 тысяч долларов.





Выступление "95 квартала" оценивается в 60 тысяч долларов за час.





Группа Океан Ельзы выступает за 50 тысяч долларов.





А Владимир Зеленский будет выступать за 40 тысяч долларов.





Настя Каменских тоже выступает за 40 тысяч долларов, как и Зеленский.





А вот стоимость выступлений других артистов: Тина Кароль – 35 тысяч долларов, MONATIK – 30 тыс. долларов, Олег Винник – 30 тыс. долларов, Оля Полякова, Время и Стекло и Наталья Могилевская – 25 тыс. долларов, Джамала – 15 тыс. долларов, НЕАНГЕЛЫ – 12 тыс. долларов, ALEKSEEV – 8 тыс. долларов, DZIDZIO – 8 тыс. долларов.



