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26 декабря 17, 11:41
Сколько стоят выступления украинских артистов?
Андрей Данилко
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Новый год 2018: гонорары украинских артистов в новогоднюю ночь.
Новогодняя ночь всегда считалась самой дорогой в прайсе артистов. Их выступления оцениваются в тысячи долларов, если ты хочешь, чтобы в Новый год для тебя выступили украинские знаменитости.

"Страна.ua" даже узнала, какова стоимость выступлений  украинских знаменитостей на Новый год 2018.

Первое место в рейтинге по стоимости выступлений артистов занял Андрей Данилко. Его гонорар – 75 тысяч долларов.

Сразу за ним – LOBODA с гонораром в 70 тысяч долларов за выступление в новогоднюю ночь.

Выступление Макса Барских также стоит 70 тысяч долларов.

Выступление "95 квартала" оценивается в 60 тысяч долларов за час.

Группа Океан Ельзы выступает за 50 тысяч долларов.

А Владимир Зеленский будет выступать за 40 тысяч долларов.

Настя Каменских тоже выступает за 40 тысяч долларов, как и Зеленский.

А вот стоимость выступлений других артистов: Тина Кароль – 35 тысяч долларов, MONATIK – 30 тыс. долларов, Олег Винник – 30 тыс. долларов, Оля Полякова, Время и Стекло и Наталья Могилевская – 25 тыс. долларов, Джамала – 15 тыс. долларов, НЕАНГЕЛЫ – 12 тыс. долларов, ALEKSEEV – 8 тыс. долларов, DZIDZIO – 8 тыс. долларов.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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