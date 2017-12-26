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26 декабря 17, 11:38
ALEKSEEV стал Певцом года в Беларуси
Alekseev
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Во время музыкальной премии Беларуси "Наша Лига" был награжден украинский артист ALEKSEEV.
Первая музыкальная премия Беларуси "Наша Лига" наградила лучших в сфере за 2017 год. В номинации "Певец года" победил украинский исполнитель ALEKSEEV.

На днях имена победителей премии озвучили в эфире главного музыкального телеканала Беларуси "БелМузТВ", после чего награда в форме льдины за триумф в одной из ключевых номинаций "Певец года" нашла своего обладателя в Киеве.

На своих официальных соц.cтраницах ALEKSEEV поблагодарил за оказанное ему доверие в обращении:

Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзякуй, Беларусь!
прокомментировал артист.

В число претендентов на победу попали только те исполнители, клипы которых были в активной ротации в эфире телеканала "БелМузТВ" на протяжении последних 12 месяцев. Артисты боролись в 8 номинациях за звание лучших в 2017-ом: "Дуэт года", "Песня года", "Открытие года", "Альбом года", "Криатив года", "Клип года", "Певица года" и "Певец года".

Победе ALEKSEEV предшествовал успех его дебютного тура "Пьяное солнце" в поддержку одноименного альбома. На ряду с аншлаговыми концертами тура в 20-ти городах Украины и странах Восточной Европы, с большим ажиотажем выступления артиста прошли в 2017 году в Беларуси, и даже запомнились организаторам и поклонникам артиста рядом переаншлагов.

Награда "Наша лига" пополнила коллекцию музыкальных премий ALEKSEEV, которая насчитает уже больше 20-ти за два последних года.


Источник: https://glamurchik.tochka.net
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