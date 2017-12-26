ALEKSEEV стал Певцом года в Беларуси

Первая музыкальная премия Беларуси "Наша Лига" наградила лучших в сфере за 2017 год. В номинации "Певец года" победил украинский исполнитель ALEKSEEV.





На днях имена победителей премии озвучили в эфире главного музыкального телеканала Беларуси "БелМузТВ", после чего награда в форме льдины за триумф в одной из ключевых номинаций "Певец года" нашла своего обладателя в Киеве.





На своих официальных соц.cтраницах ALEKSEEV поблагодарил за оказанное ему доверие в обращении:





Друзья, Беларусь! Неожиданно и приятно получить от вас награду "Певец года". Спасибо за доверие! Воспринимаю ее как большой аванс и буду стараться радовать вас своими новыми и красивыми песнями. Дзякуй, Беларусь!

прокомментировал артист.





В число претендентов на победу попали только те исполнители, клипы которых были в активной ротации в эфире телеканала "БелМузТВ" на протяжении последних 12 месяцев. Артисты боролись в 8 номинациях за звание лучших в 2017-ом: "Дуэт года", "Песня года", "Открытие года", "Альбом года", "Криатив года", "Клип года", "Певица года" и "Певец года".





Победе ALEKSEEV предшествовал успех его дебютного тура "Пьяное солнце" в поддержку одноименного альбома. На ряду с аншлаговыми концертами тура в 20-ти городах Украины и странах Восточной Европы, с большим ажиотажем выступления артиста прошли в 2017 году в Беларуси, и даже запомнились организаторам и поклонникам артиста рядом переаншлагов.





Награда "Наша лига" пополнила коллекцию музыкальных премий ALEKSEEV, которая насчитает уже больше 20-ти за два последних года.



