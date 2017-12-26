Музыка Новости музыки
25 декабря 17, 22:39
Умерла актриса из «Звуков музыки»
Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих, известная по классическому голливудскому фильму «Звуки музыки», сообщает Variety.
Ей было 68 лет.
Кадр из фильма «Звуки музыки»
Как рассказал сын артистки Райан Урих, недавно его матери диагностировали рак, а умерла она в окружении детей и других членов семьи.
«Звуки музыки» вышли в 1965 году.
Главные роли сыграли Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, а Мензес-Урих снялась в роли Луизы — второй по старшинству дочери главного героя.
Фильмография актрисы также включает «Гавайи» (1966), «Пираньи» (1978), «Угроза исчезновения видов» (1982). Она также работала на телевидении. Мензес-Урих — вдова актера Роберта Уриха (скончался в 2002 году).
Источник: viknaodessa.od.ua