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Музыка
Новости музыки
25 декабря 17, 22:39
Умерла актриса из «Звуков музыки»
Хезер Мензес-Урих
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Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих, известная по классическому голливудскому фильму «Звуки музыки»
Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих, известная по классическому голливудскому фильму «Звуки музыки», сообщает Variety. 

Ей было 68 лет.


Кадр из фильма «Звуки музыки» 

Как рассказал сын артистки Райан Урих, недавно его матери диагностировали рак, а умерла она в окружении детей и других членов семьи. 

«Звуки музыки» вышли в 1965 году. 

Главные роли сыграли Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, а Мензес-Урих снялась в роли Луизы — второй по старшинству дочери главного героя. 

Фильмография актрисы также включает «Гавайи» (1966), «Пираньи» (1978), «Угроза исчезновения видов» (1982). Она также работала на телевидении. Мензес-Урих — вдова актера Роберта Уриха (скончался в 2002 году). 

Источник: viknaodessa.od.ua
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