Умерла актриса из «Звуков музыки»

Скончалась актриса Хезер Мензес-Урих, известная по классическому голливудскому фильму «Звуки музыки», сообщает Variety.





Ей было 68 лет.









Кадр из фильма «Звуки музыки»





Как рассказал сын артистки Райан Урих, недавно его матери диагностировали рак, а умерла она в окружении детей и других членов семьи.





«Звуки музыки» вышли в 1965 году.





Главные роли сыграли Джули Эндрюс и Кристофер Пламмер, а Мензес-Урих снялась в роли Луизы — второй по старшинству дочери главного героя.





Фильмография актрисы также включает «Гавайи» (1966), «Пираньи» (1978), «Угроза исчезновения видов» (1982). Она также работала на телевидении. Мензес-Урих — вдова актера Роберта Уриха (скончался в 2002 году).



