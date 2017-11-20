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Музыка
Новости музыки
20 ноября 17, 18:50
Названы победители American Music Awards 2017 (ФОТО)
American Music Awards 2017
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В Лос-Анджелесе прошла прошла церемония награждения одной из самых престижных музыкальных наград - American Music Awards.

В Лос-Анджелесе назвали лучших исполнителей 2017. 

Отдельного слово стоит выступлении  P!nk на American Music Awards 2017, которая спела стоя на стене небоскреба.

Победители American Music Awards 2017

  • Артист года, Лучшее видео года, Лучший Soul/R&B альбом года и Лучший мужской исполнитель Soul/R&B, лучшая Soul/R&B песня - Бруно Марс

  • Лучшая группа года - Imagine Dragons

  • Альтернативной группой Linkin Park. Победу посвятили бывшему солисту Честеру Бенингтону.

  • Лучший дуэт/коопераив года - Луис Фонси, Daddy Yankee и Джастин Бибер (Despacito)

  • Лучшая поп/рок исполнительница -  Леди Гага

  • Лучшая поп/рок песня Луис Фонси, Daddy Yankee и Джастин Бибер (Despacito)

  • Премия за достижения в жизни - Диана Росс

  • Лучший новый артист года - Найл Хоран

  • Тур года - Coldplay

  • Лучший кантри-исполнитель - Кит Урбан

  • Лучшая кантри-исполнительница - Кэрри Андервуд

  • Лучшая кантри-группа - Little Big Town

  • Лучший кантри-альбом - Кит Урбан "Ripcord"

  • Лучшая кантри-песня Кит Урбан "Blue Ain’t Your Color"

  • Лучший рэп/хип-хоп исполнитель - Drake

  • Лучший рэп/хип-хоп альбом - Kendrick Lamar “DAMN.”

  • Лучшая рэп/хип-хоп песня - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne “I’m the One”

  • Лучшая исполнительница Soul/R&B - Beyoncе

  • Лучшая рок-группа года - Linkin Park

  • Лучший исполнитель взрослой музыки - Шон Мендес

  • Лучший латино-исполнитель - Shakira

  • Лучший исполнитель электронной музыки - The Chainsmokers

  • Лучший саундтрек - "Моана"
















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