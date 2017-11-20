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20 ноября 17, 18:50
Названы победители American Music Awards 2017 (ФОТО)
В Лос-Анджелесе назвали лучших исполнителей 2017.
Отдельного слово стоит выступлении P!nk на American Music Awards 2017, которая спела стоя на стене небоскреба.
Победители American Music Awards 2017
- Артист года, Лучшее видео года, Лучший Soul/R&B альбом года и Лучший мужской исполнитель Soul/R&B, лучшая Soul/R&B песня - Бруно Марс
- Лучшая группа года - Imagine Dragons
- Альтернативной группой Linkin Park. Победу посвятили бывшему солисту Честеру Бенингтону.
- Лучший дуэт/коопераив года - Луис Фонси, Daddy Yankee и Джастин Бибер (Despacito)
- Лучшая поп/рок исполнительница - Леди Гага
- Лучшая поп/рок песня Луис Фонси, Daddy Yankee и Джастин Бибер (Despacito)
- Премия за достижения в жизни - Диана Росс
- Лучший новый артист года - Найл Хоран
- Тур года - Coldplay
- Лучший кантри-исполнитель - Кит Урбан
- Лучшая кантри-исполнительница - Кэрри Андервуд
- Лучшая кантри-группа - Little Big Town
- Лучший кантри-альбом - Кит Урбан "Ripcord"
- Лучшая кантри-песня Кит Урбан "Blue Ain’t Your Color"
- Лучший рэп/хип-хоп исполнитель - Drake
- Лучший рэп/хип-хоп альбом - Kendrick Lamar “DAMN.”
- Лучшая рэп/хип-хоп песня - DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne “I’m the One”
- Лучшая исполнительница Soul/R&B - Beyoncе
- Лучшая рок-группа года - Linkin Park
- Лучший исполнитель взрослой музыки - Шон Мендес
- Лучший латино-исполнитель - Shakira
- Лучший исполнитель электронной музыки - The Chainsmokers
- Лучший саундтрек - "Моана"
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