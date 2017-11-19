Сегодня мир прощается с основателем группы AC/DC

История основания группы началась еще в 80-х годах ХХ столетия, когда Малкольм Янг основал музыкальную группу вместе со своим братом Агнусом.

Сам Малкольм стал гитаристом группы AC / DC. Брат умершего музыканта написал довольно длинное письмо о соболезновании о смерти своего брата. Сам Янг является автором многих песен и музыкальных произведений, которые стали хитами эпохи девяностых и нулевых.





"Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной", - подчеркнул Малкольм Агнус.