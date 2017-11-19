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Музыка
Новости музыки
19 ноября 17, 11:02
Сегодня мир прощается с основателем группы AC/DC
Малькольм Янг
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Сегодня от болезни скончался один из основателей группы AC/DC Малкольм Янг. Об этом передает официальный сайт группы.

История основания группы началась еще в 80-х годах ХХ столетия, когда Малкольм Янг основал музыкальную группу вместе со своим братом Агнусом. 

Сам Малкольм стал гитаристом группы AC / DC. Брат умершего музыканта написал довольно длинное письмо о соболезновании о смерти своего брата. Сам Янг является автором многих песен и музыкальных произведений, которые стали хитами эпохи девяностых и нулевых.


"Трудно выразить словами то, что брат значил для меня и какую роль сыграл в моей жизни. Связь, которую мы имели была уникальной и очень особенной", - подчеркнул Малкольм Агнус.
URA-Inform
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