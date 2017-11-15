С певицей Alyosha произошел неприятный инцидент (видео)

О случившемся сообщил продюсер артистки Вадим Лисица на своей страницы в Facebook.





Утечка произошла из-за невнимательности дистрибьюторской компании, которая выгрузила трек на платформы цифрового контента раньше оговоренного срока. Такая ошибка сыграла на руку пиратским сайтам – в течение первых часов с появления трека в сети, песня распространилась на более чем 40 ресурсах, а суммарное скачивание трека превысило 60 тысяч раз.





Известно, что неприятный инцидент никак не повлияет на дату радиопремьеры трека. Песня "На фоні Париж" появится в эфире центральных радиостанций страны с 15 ноября.





Напомним, Alyosha представила официальный ремикс на сингл "Калина". Популярность сингла вдохновила Alyosha на создание ремикса, который разбавит осенние будни своей непринужденностью и новым звучанием. Идея и саундпродакшн принадлежит продюсеру певицы – Вадиму Лисице.







