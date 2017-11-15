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Музыка
Новости музыки
14 ноября 17, 21:02
С певицей Alyosha произошел неприятный инцидент (видео)
Alyosha
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Новый трек Alyosha из будущего лонгплея певицы появился в сети за 4 дня до официальной его премьеры.
О случившемся сообщил продюсер артистки Вадим Лисица на своей страницы в Facebook.

Утечка произошла из-за невнимательности дистрибьюторской компании, которая выгрузила трек на платформы цифрового контента раньше оговоренного срока. Такая ошибка сыграла на руку пиратским сайтам – в течение первых часов с появления трека в сети, песня распространилась на более чем 40 ресурсах, а суммарное скачивание трека превысило 60 тысяч раз.

Известно, что неприятный инцидент никак не повлияет на дату радиопремьеры трека. Песня "На фоні Париж" появится в эфире центральных радиостанций страны с 15 ноября.

Напомним, Alyosha представила официальный ремикс на сингл "Калина". Популярность сингла вдохновила Alyosha на создание ремикса, который разбавит осенние будни своей непринужденностью и новым звучанием. Идея и саундпродакшн принадлежит продюсеру певицы – Вадиму Лисице.


Напомним, курьезный случай пережила Наталья Дзенькив, фронтвумен известной группы Lama, в турецком аэропорту.

Источник: segodnya.ua
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