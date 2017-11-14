Настя Каменских впервые вышла на сцену без Потапа. ВИДЕО

11 ноября во время первого прямого эфира "Х-фактор"-8 судья проекта Настя Каменских порадовала зрителей зажигательным сольным номером.

Певица удивила новым эффектным образом и ярким шоу.





Каменских впервые появилась на большой сцене с проектом NK. Идея номера основана на сюжете клипа на композицию #этомояночь, который снимал для Насти режиссер Алан Бадоев.





"Это было круто. Прекрасный номер. Ты потрясающая, волшебная, желанная артистка", – отметил Дмитрий Шуров.



