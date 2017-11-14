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Музыка
Новости музыки
13 ноября 17, 22:51
Настя Каменских впервые вышла на сцену без Потапа. ВИДЕО
Настя Каменских
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Певица удивила новым эффектным образом и ярким шоу
11 ноября во время первого прямого эфира "Х-фактор"-8 судья проекта Настя Каменских порадовала зрителей зажигательным сольным номером.
Певица удивила новым эффектным образом и ярким шоу.

Каменских впервые появилась на большой сцене с проектом NK. Идея номера основана на сюжете клипа на композицию #этомояночь, который снимал для Насти режиссер Алан Бадоев.

"Это было круто. Прекрасный номер. Ты потрясающая, волшебная, желанная артистка", – отметил Дмитрий Шуров.
 

Пользователи активно комментируют выступление Каменских.




Напомним, Настя Каменских полностью разделась для мужского журнала XXL. Настя украсила обложку ноябрьского номера, где предстала в образе горячей кубинки. Каменских приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру. 

В новом клипе, который снимал известный клипмейкер Алан Бадоев, Настя предстала в образе девушки, которой легко удается объединить семью, домашний уют и развлечения. В потоке серых будней реальной жизни зачастую девушки подавляют внутренние желания, теряя гармонию внутри себя.

Источник: segodnya.ua
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