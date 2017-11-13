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Музыка
Новости музыки
13 ноября 17, 13:28
Названы лауреаты премии MTV Europe Music Awards (ВИДЕО)
MTV Europe Music Awards
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В Лондоне состоялась церемония вручения премии MTV Europe Music Awards, где звездой вечера стал канадский поп-певец Шон Мендес.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Отмечается, что в жанре хип-хоп победителем был назван Эминем, который очень сильно удивился такой награде. Он утверждает, что до сих пор не знает, как ему это удалось, поскольку в последние время у него не было альбомов. Однако на торжественном награждении добавил, что скоро у него выйдет новая пластинка.


Шон Мендес



Вместе с тем больше всего номинаций (шесть) было у певицы Тейлор Свифт, но выиграть ей не удалось ни в одной из категорий.

"Глобальной иконой" назвали группу U2. В номинации "Лучшая альтернатива" победили Thirty Seconds To Mars.

Среди других лауреатов — певица Камила Кабельо, рэпер Кендрик Ламар, диджей Дэвид Гетта, музыкант Эд Ширан, группа Coldplay.


Напомним, как сообщалось, известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".
URA-Inform
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