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Музыка
Новости музыки
10 ноября 17, 21:28
Новый клип «Ленинград» бьет рекорды просмотров
Вояж
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Группа «Ленинград» 9 ноября выпустила новое музыкальное видео на песню Voyage.

Видео, как и многие предыдущие хиты, снято в жанре короткометражного фильма. Главный герой клипа зарабатывает деньги нелегальным путем, а затем тратит их на шикарную жизнь: яхту, алкоголь, красивых девушек. На одной из вечеринок он встречает свою единственную, но его путь к воображаемому счастью преграждает полиция.


Слова песни содержат ненормативную лексику. Группа предупредила, что клип не предназначен для просмотра лицам не достигшим совершеннолетия.

Источник: mhub.top

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