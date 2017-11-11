Новый клип «Ленинград» бьет рекорды просмотров

Видео, как и многие предыдущие хиты, снято в жанре короткометражного фильма. Главный герой клипа зарабатывает деньги нелегальным путем, а затем тратит их на шикарную жизнь: яхту, алкоголь, красивых девушек. На одной из вечеринок он встречает свою единственную, но его путь к воображаемому счастью преграждает полиция.