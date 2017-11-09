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Новости музыки
8 ноября 17, 19:16
Португалия объявила список участников Евровидения-2018.ВИДЕО
Евровидение-2018
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Руководство международного конкурса Евровидения-2018 огласило список участников конкурса, в который вошли 42 страны, в том числе и Украина. 

С соответствующим списком можно ознакомится на официальном сайте.

По словам организаторов конкурса, официальный девиз Евровидения - Все на борт. В первую очередь он должен напоминать об особом местоположении Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.

Данное мероприятие пройдет в Лиссабоне в мае 2018 года.

В числе стран-участниц названы Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Напомним, как сообщалось, победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона из-за плохого самочувствия.
URA-Inform
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