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Музыка
Новости музыки
7 ноября 17, 11:37
Лада Дэнс и Авраам Руссо спели в террористической ДНР. ФОТО
Лада Дэнс
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Российские артисты Авраам Руссо и Лада Дэнс выступили в Луганске на праздничном концерте в честь Дня народного единства. Об этом сообщают украинские СМИ.

Концерт Денс и Руссо состоялся в Центре славянской культуры и длился три часа.

"Потрясающая публика! Очень жаль, что из-за войны страдают невинные люди. Я верю, что музыка и красота, доброта, единство спасут мир!" - заявила со сцены Лада Дэнс.


Певица также поздравила военнослужащих ЛНР с их профессиональным праздником, Днем военного разведчика, который отмечается, пятого ноября.


Кроме "ДНР", Лада Дэнс и Авраам Руссо также выступили в "ЛНР".


Как сообщалось ранее, Верховная Рада установила штраф для организаторов концертов за участие в них российских исполнителей, въезд которым в Украину запрещен. За соответствующий законопроект проголосовали парламентарии 232 голосами во втором чтении и в целом.
URA-Inform
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