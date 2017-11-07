Лада Дэнс и Авраам Руссо спели в террористической ДНР. ФОТО

Концерт Денс и Руссо состоялся в Центре славянской культуры и длился три часа.

"Потрясающая публика! Очень жаль, что из-за войны страдают невинные люди. Я верю, что музыка и красота, доброта, единство спасут мир!" - заявила со сцены Лада Дэнс.





Певица также поздравила военнослужащих ЛНР с их профессиональным праздником, Днем военного разведчика, который отмечается, пятого ноября.





Кроме "ДНР", Лада Дэнс и Авраам Руссо также выступили в "ЛНР".





Как сообщалось ранее, Верховная Рада установила штраф для организаторов концертов за участие в них российских исполнителей, въезд которым в Украину запрещен. За соответствующий законопроект проголосовали парламентарии 232 голосами во втором чтении и в целом.