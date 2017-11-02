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Музыка
Новости музыки
2 ноября 17, 13:01
Бейонсе сыграет львицу в новом "Короле льве"
Бейонсе
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Информация об этом была подтверждена официально.
Информация об этом была подтверждена официально.

Американская певица Бейонсе получила роль в ремейке анимационного фильма "Король лев", передает CNN. В новой экранизации певица появится в образе львицы по имени Нала.

Слухи об этом появлялись в СМИ и ранее, однако только сейчас получили официальное подтверждение.

#TheLionKing. 2019.


Известно также, что главного героя Симбу сыграет Дональд Гловер, а его отца - Джеймс Эрл Джонс.

Также в ленте снимутся Чиветел Эджиофор, Джон Оливер, Сет Роген, Элфри Вудард. Режиссером картины выступит Джон Фавро.

Ожидается что картина выйдет на широкий экран летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что Бейонсе после родов снялась в откровенном образе.  
Korrespondent
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