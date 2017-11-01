Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.26
USD
26.86
RUB
0.46
EUR
31.30
USD
26.86
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
1 ноября 17, 09:11
Клип поп-звезды с помощью искусственного интеллекта (ВИДЕО)
искусственный интеллект
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная китайская исполнительница Крис Ли записала клип, спецэффекты которого состоят из искусственного интеллекта.

Видеоролик за четыре дня с момента публикации успел собрать почти 300 тысяч просмотров на YouTube. Об этом пишет Mashable. 

Отметим, что для клипа на песню "Дождливый день, но мы вместе" специалисты по графике научили нейросеть распознавать лицо певицы Chris Lee, следить за ее мимикой. Певице при этом даже не понадобилось одевать специальный костюм и цеплять на тело и лицо многочисленные датчики.

Однако вместо этого искусственный интеллект Intel изучил ее выражения лица из неподвижных фотографий, создал трехмерную маску лица и наложил на нее эффекты в реальном времени. 


Напомним, как сообщалось, компания Intel готовит выпуск компьютера на основе искусственног интеллекта.
URA-Inform
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Алан Бадоев проболтался о съемках нового клипа с Ани Лорак
noimage Сергей Бабкин, выпустил новый клип (ВИДЕО)
noimageТейлор Свифт показала первый трейлер своего нового клипа
noimageВ США умер один из основоположников рок-н-ролла (ВИДЕО)
noimage50 оттенков серого от Бадоева: вышел тизер клипа TAYANNA
Лента новостей