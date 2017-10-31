Алан Бадоев проболтался о съемках нового клипа с Ани Лорак

«Новый бывший» – это восьмая совместная работа Ани и Алана. В этом клипе Бадоев во всех красках раскроет несколько граней личности одной женщины-героини видео, которая разлюбила мужчину, но в тоже время продолжает испытывать к нему трепетные чувства.

Песня «Новый бывший» всего за несколько недель ротаций на радио получила огромное количество положительных откликов от слушателей, а клип, в свою очередь, обещает быть очень интригующим и не простым.

“Сегодня у нас будет безбожно много героинь, которых абсолютно естественно отыгрывает Ани Лорак. И это действительно некий челлендж, потому что Каролине нужно будет целый день, целые сутки играть разных-разных Ани Лорак. С разными настроениями, с разными эмоциями, для того чтоб потом мы могли остановить и оставить черно–белое изображение, там где Ани Лорак настоящая“, – раскрывает секреты Алан Бадоев.

Эти видео и песня о том, как девушка решает закончить болезненные отношения. Решение принято раз и навсегда.

“Я все равнодушно сотру и забуду“, и хотя чувства еще не остыли, очевидно проститься – самое правильное решение. Всегда нужно помнить, что закрывая одну дверь, обязательно откроется другая. «Новый бывший» – это женская история, история о расставании, о принятии непростого решения в жизни. Песня жизненная, искренняя, написанная Олегом Влади, который очень чутко прочувствовал женскую душу. Я обожаю Алана, потому что мы с ним одной крови, на одной волне. Я ему высылаю песню, он мне что-то наговаривает, что–то недоговаривает, что–то рождается в процессе съемки. Я точно знаю сценарий, но Алан добавляет какие-то фишки, и это делает работу еще более интересной. Алан меняется, он зажигает нас всех, подбадривает, дает силу и энергию, и конечно, одно удовольствие с ним работать“, – делится впечатлениями Ани Лорак.

По словам режиссера, над сценарием он думал больше месяца. Алану хотелось, чтобы идея была сильной и оставляла у зрителя послевкусие:

“Когда песня сильная хочется такое что–то придумать… сумасшедшее“.

В этой съёмке режиссер использовал совершенно новые технологии, которые в клипе превратятся в настоящие голливудские спецэффекты, что сделает этот клип особенным.