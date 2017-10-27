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Музыка
Новости музыки
26 октября 17, 22:56
Тейлор Свифт показала первый трейлер своего нового клипа
Тейлор Свифт
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Экранизированной стала песня "Ready For It?", которая вошла в шестой студийный альбом артистки.
Релиз композиции состоялся 2 сентября 2017 года на лейбле Big Machine Records. Стоит отметить, что трек был представлен во время трансляции студенческого футбольного матча Алабамы против штата Флориды.

Судя по короткому видео в будущем клипе артистка предстанет перед поклонниками в роли киборга, а по сюжету и спецэффектах "Ready For It?" будет напоминать настоящий фантазийный фильм.


Напомним, что Тейлор Свифт посмеялась над прошлым в своем новом клипе.



Источник: obozrevatel.com
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