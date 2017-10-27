Тейлор Свифт показала первый трейлер своего нового клипа

Релиз композиции состоялся 2 сентября 2017 года на лейбле Big Machine Records. Стоит отметить, что трек был представлен во время трансляции студенческого футбольного матча Алабамы против штата Флориды.





Судя по короткому видео в будущем клипе артистка предстанет перед поклонниками в роли киборга, а по сюжету и спецэффектах "Ready For It?" будет напоминать настоящий фантазийный фильм.



