В США умер один из основоположников рок-н-ролла (ВИДЕО)

В США умер музыкант и один из основоположников рок-н-ролла Фэтс Домино, передает Радио Свобода.





Ему было 89 лет. Свой последний концерт он дал в 2007 году.





В 1986 году Домино (настоящее имя - Антуан Домино) стал одним из первых десяти исполнителей, имя которого включили в Зал славы рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Джеймсом Брауном и другими.





23 октября в Австралии умер продюсер, австралийский музыкант Джордж Янг, который известен по работе с группами Easybeats и AC/DC.







