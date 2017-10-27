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25 октября 17, 23:18
В США умер один из основоположников рок-н-ролла (ВИДЕО)
В США умер музыкант и один из основоположников рок-н-ролла Фэтс Домино, передает Радио Свобода.
Ему было 89 лет. Свой последний концерт он дал в 2007 году.
В 1986 году Домино (настоящее имя - Антуан Домино) стал одним из первых десяти исполнителей, имя которого включили в Зал славы рок-н-ролла наряду с Элвисом Пресли, Чаком Берри, Джеймсом Брауном и другими.
23 октября в Австралии умер продюсер, австралийский музыкант Джордж Янг, который известен по работе с группами Easybeats и AC/DC.
источник: liga.net