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Музыка
Новости музыки
26 августа 17, 20:33
Украина выбрала участницу детского Евровидения (ВИДЕО)
Анастасия Багинская
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Анастасия Багинская занимается вокалом с пяти лет.

Украину на детском международном песенном конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Анастасия Багинская с песней Не останавливай, сообщается на сайте пресс-службы Первого национального телеканала.

Финал национального отбора на детское Евровидение состоялся в Международном детском центре Артек в Пуще-Водице. За право представлять страну на конкурсе соревновались десять участников.

Победителя выбирали путем смешанного голосования зрителей и жюри. 


Анастасия Багинская - обладательница гран-при Славянского Базара 2014 года, суперфиналистка второго сезона Голос. Діти.

Родилась 8 июля 2005 года в Киеве, а проживает в Белой Церкви. С пяти лет учится в Белоцерковской школе искусств по классу эстрадного вокала. С шести лет берет уроки игры на фортепиано.

Участница из Грузии Мариам Мамадашвили стала победительницей Евровидения-2016. Украинка София Роль тогда заняла 14 место.
Korrespondent
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