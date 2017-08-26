Украина выбрала участницу детского Евровидения (ВИДЕО)

Украину на детском международном песенном конкурсе Евровидение-2017 будет представлять Анастасия Багинская с песней Не останавливай, сообщается на сайте пресс-службы Первого национального телеканала.

Финал национального отбора на детское Евровидение состоялся в Международном детском центре Артек в Пуще-Водице. За право представлять страну на конкурсе соревновались десять участников.

Победителя выбирали путем смешанного голосования зрителей и жюри.



