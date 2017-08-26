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Музыка
Новости музыки
26 августа 17, 00:32
Океан Ельзи в Харькове: невероятное исполнение гимна Украины
Океан Ельзи в Харькове
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Сотни людей на концерте в Харькове (Украина) спели гимн вместе с лидером ОЕ Святославом Вакарчуком.

Знаменитая украинская группа Океан Ельзи во время концерта, посвященного Дню независимости, исполнила  гимн Украины.

Видео с мероприятия, которое состоялось 24 августа на  харьковском стадионе Металлист, было опубликовано на официальной странице коллектива в Facebook.

В ролике видно, как лидер группы Святослав Вакарчук проникновенно исполнил гимн вместе с тысячами зрителей, которые пришли на концерт.


Океан Ельзи в Харькове
Океан Ельзи в Харькове facebook.com/okeanelzyofficial

Видео уже набрало более 200 тысяч просмотров и сотни комментариев.


Океан Ельзи в Харькове
Океан Ельзи в Харькове  facebook.com/okeanelzyofficial

Источник: ivona

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