Океан Ельзи в Харькове: невероятное исполнение гимна Украины

Знаменитая украинская группа Океан Ельзи во время концерта, посвященного Дню независимости, исполнила гимн Украины.

Видео с мероприятия, которое состоялось 24 августа на харьковском стадионе Металлист, было опубликовано на официальной странице коллектива в Facebook.

В ролике видно, как лидер группы Святослав Вакарчук проникновенно исполнил гимн вместе с тысячами зрителей, которые пришли на концерт.