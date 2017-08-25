Евгений Хмара представил видео ко Дню независимости (ВИДЕО)

Мелодия Евгения Хмары Ніжність была написана за несколько недель до съемок видео.





Артист признался, что красота Украины по-настоящему вдохновила его.





Поэтому он решил презентовать видео ко Дню ее независимости.













“Подібний краєвид і надихнув мене на створення цієї мелодії. Вона про кожного з нас... Щодня,ми долаємо безліч перешкод, що трапляються на нашому шляху. Вони загартовують, ми стаємо сильнішими. Наша країна родюча, в нас безліч цікавих та по-справжньому красивих, чаруючих своєю атмосферою, колоритом, місць. Наша країна музична, не дарма в дні скорботи і радості живе з піснею, зі світлою, ніжною, інколи напруженою мелодією. Шануймо нашу рідну землю, зігріту променями серпневого сонця і добрими справами українців. З Днем Незалежності, КРАЇНО!“, – говорит Евгений Хмара.





















Смотри видео Евгения Хмары ко Дню независимости Украины 2017:



