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Музыка
Новости музыки
24 августа 17, 22:46
Евгений Хмара представил видео ко Дню независимости (ВИДЕО)
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Накануне 26-го Дня независимости Украины композитор и пианист-виртуоз Евгений Хмара снял видео, которое отражает аутентичность современной украинской культуры.
Мелодия Евгения Хмары Ніжність была написана за несколько недель до съемок видео.

Артист признался, что красота Украины по-настоящему вдохновила его. 

Поэтому он решил презентовать видео ко Дню ее независимости.



“Подібний краєвид і надихнув мене на створення цієї мелодії. Вона про кожного з нас... Щодня,ми долаємо безліч перешкод, що трапляються на нашому шляху. Вони загартовують, ми стаємо сильнішими. Наша країна родюча, в нас безліч цікавих та по-справжньому красивих, чаруючих своєю атмосферою, колоритом, місць. Наша країна музична, не дарма в дні скорботи і радості живе з піснею, зі світлою, ніжною, інколи напруженою мелодією. Шануймо нашу рідну землю, зігріту променями серпневого сонця і добрими справами українців. З Днем Незалежності, КРАЇНО!“, – говорит Евгений Хмара.





Смотри видео Евгения Хмары ко Дню независимости Украины 2017:
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