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Музыка
Новости музыки
25 июня 17, 23:16
Рианна примеряет Balenciaga в новом клипе Dj Khaled (ВИДЕО)
Рианна
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Проходили съемки клипа в солнечном Майами
В новом клипе DJ Khaled Рианна примеряла одну из самых ярких вещей этого лета - брюки-сапоги с пестрым цветочным принтом из коллекции Balenciaga весна-лето 2017, которые соединила с винтажным кроп-топом Betsey Johnson и заметными аксессуарами - серьгами и банданой. 

Также в клипе можно узнать воздушное платье Alberta Ferretti, ремень с декорированной пряжкой Versace, сандалии Christian Louboutin и желтый комбинезон Matthew Adams Dolan. 

Проходили съемки клипа в солнечном Майами, а сама композиция рискует стать хитом этого лета. 


Источник: vogue.ua
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