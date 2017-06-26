Рианна примеряет Balenciaga в новом клипе Dj Khaled (ВИДЕО)

В новом клипе DJ Khaled Рианна примеряла одну из самых ярких вещей этого лета - брюки-сапоги с пестрым цветочным принтом из коллекции Balenciaga весна-лето 2017, которые соединила с винтажным кроп-топом Betsey Johnson и заметными аксессуарами - серьгами и банданой.





Также в клипе можно узнать воздушное платье Alberta Ferretti, ремень с декорированной пряжкой Versace, сандалии Christian Louboutin и желтый комбинезон Matthew Adams Dolan.





Проходили съемки клипа в солнечном Майами, а сама композиция рискует стать хитом этого лета.







