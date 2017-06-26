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Музыка
Новости музыки
25 июня 17, 21:47
Новые клипы молодых и перспективных украинских музыкантов
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В последнее время в Украине выходит все больше качественных видеоклипов.
Приятен тот факт, что даже молодые команды с небольшим опытом относятся к этому серьезно. Представляем вашему вниманию 5 новых клипов от молодых, но многообещающих музыкантов
 
Epolets — "Місто спить"

Новая видеоработа коллектива Epolets рассказывает о людях, которые оживают тогда, когда весь город засыпает.

Вырываясь из серой обыденности, покидая скучный офис, они, наконец, чувствуют себя свободными.

Саундтрек "Місто спить" подходит им как нельзя кстати — энергичная песня, кажется, заряжает и самих музыкантов, ведь они продолжают играть ее даже в кузове мчащегося по ночной трассе грузовика.



INAIA — "Моя Милая"

Новый проект Кати Роговой Inaia стремительно развивается. На днях певица представила новую видеорабту "Моя милая". Клип полностью продолжает выбранный исполнительницей стиль — немного психоделический, яркий и стильный. Катя продолжает в избытке использовать розовый и голубой цвета, говорит с огромным желтым попугаем и клонируется на глазах. Последнее — вовсе не метафора. Смотрите клип и все поймете.




Me'leron — No guilt

Ребята из Полтавы Me'leron выстрелили довольно неожиданно. Их дебютная видеоработа на песню "No guilt" получила одобрительные отзывы от таких музыкальных изданий как LiRoom, UMBAR, Muzmapa. Музыканты исполняют психоделическое инди, и новое видео как нельзя кстати дополняет их творчество. Мы будто переносимся на тот же концерт на крыше и наслаждаемся предзакатными солнечными лучами.




CLOUDLESS — "Між Світами"

В начале июня коллектив CLOUDLESS представил клип на свою дебютную песню "Між Світами". "Мы всегда можем видеть свет. Нужно только открыть сердце и искать, даже тогда, когда этот свет находится где-то между мирами", — Евгений и Антон, участники группы.



Vagabond Specter — She's A Bird

Молодой киевский коллектив Vagabond Specter представил свой второй клип — на этот раз на песню "She's A Bird". Она является самой легкой из нового материала команды .



Источник: delo.ua
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