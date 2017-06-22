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22 июня 17, 00:23
Евгений Хмара укрепил статус Украины в музыкальной индустрии
Yasuaki Gyoten (Ясуаки Гиотен), генеральный директор Yamaha Music Gulf Fze, вручил музыканту сертификат, подтверждающий присвоенное звание корпорацией Yamaha.
В рояльном сегменте Евгений первый музыкант в Украине, получивший данный статус.
Артисты Yamaha - это исполнители мирового класса, избранные и принятые только по приглашению. Быть Артистом Yamaha - признание профессиональных достижений во всем мире», - говорит Bonnie Barrett (Бонни Баррет), директор службы Yamaha Artist.
“Для меня это очень значимое достижение. Всегда и везде, где бы ни звучала моя музыка, я говорю одно – это Made in Ukraine. Я украинский музыкант и очень горжусь тем, что нас слушают и слышат! Музыка не имеет границ и рамок“, - сказал Евгений Хмара.
Обладателями статуса Yamaha Artist являются: Sir Elton John, Stevie Wonder, Justin Timberlake , Abbey Simon, Mark Gasser и другие.
Напомним, Евгений Хмара - украинский композитор, пианист-виртуоз, обладатель Голливудской премии импровизаторов, а с недавних пор обладатель статуса Yamaha Local Artist.
Смотри онлайн социальное видео Евгения Хмары:
Источник: ivona