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Музыка
Новости музыки
22 июня 17, 00:23
Евгений Хмара укрепил статус Украины в музыкальной индустрии
Ясуаки Гиотен и Евгений Хмара
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Композитор Евгений Хмара получил международный статус Yamaha Local Artist.
Yasuaki Gyoten (Ясуаки Гиотен), генеральный директор Yamaha Music Gulf Fze, вручил музыканту сертификат, подтверждающий присвоенное звание корпорацией Yamaha.  

В рояльном сегменте Евгений первый музыкант в Украине, получивший данный статус.  

Артисты Yamaha - это исполнители мирового класса, избранные и принятые только по приглашению. Быть Артистом Yamaha - признание профессиональных достижений во всем мире», - говорит Bonnie Barrett (Бонни Баррет), директор службы Yamaha Artist.

“Для меня это очень значимое достижение. Всегда и везде, где бы ни звучала моя музыка, я говорю одно – это Made in Ukraine. Я украинский музыкант и очень горжусь тем, что нас слушают и слышат! Музыка не имеет границ и рамок“, - сказал Евгений Хмара.

Обладателями статуса Yamaha Artist являются:  Sir Elton John, Stevie Wonder, Justin Timberlake , Abbey Simon, Mark Gasser и другие.

Напомним, Евгений Хмара  - украинский композитор, пианист-виртуоз, обладатель Голливудской премии импровизаторов, а с недавних пор обладатель статуса Yamaha Local Artist.

Смотри онлайн социальное видео Евгения Хмары:



Источник: ivona
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