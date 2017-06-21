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Музыка
Новости музыки
21 июня 17, 12:36
Видеотрибьют ко дню рождения Цоя от «Яндекс» (ВИДЕО)
цой
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К 55-летию со дня рождения Виктора Цоя «Яндекс» представил видеотрибьют музыканту. Кавер-версию песни «Звезда по имени Солнце»
К 55-летию со дня рождения Виктора Цоя «Яндекс» представил видеотрибьют музыканту. Кавер-версию песни «Звезда по имени Солнце». Исполнили - десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов

Видео снято одним дублем. В нём также спрятаны десятки скрытых отсылок к другим песням музыканта. 

Например, у одного из героев ролика из кармана торчит билет на самолёт (3:25, отсылка к песне «Пачка сигарет»), у другого — нашивки с группой крови на одежде (0:43-0:54, отсылка к песне «Группа крови»)

источник: yaplakal.com


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