Видеотрибьют ко дню рождения Цоя от «Яндекс» (ВИДЕО)

К 55-летию со дня рождения Виктора Цоя «Яндекс» представил видеотрибьют музыканту. Кавер-версию песни «Звезда по имени Солнце». Исполнили - десятки жителей Петербурга, включая известных художников и музыкантов





Видео снято одним дублем. В нём также спрятаны десятки скрытых отсылок к другим песням музыканта.





Например, у одного из героев ролика из кармана торчит билет на самолёт (3:25, отсылка к песне «Пачка сигарет»), у другого — нашивки с группой крови на одежде (0:43-0:54, отсылка к песне «Группа крови»)



