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15 июня 17, 17:00
Селена Гомес предстала в неожиданных образах в новом клипе
14 июня в Сети на YouTube-канале Селены Гомес состоялась премьера ее новой видеоработы Bad Liar.
В клипе Селена появляется в четырех образах – в роли школьницы, мамы девочки-подростка, отца и учительницы.
Сюжетная линия в клипе запутанная. В ролике переплетаются истории любви нескольких людей.
По сюжету видео, в конце, выясняется, что дочь и отец, которых сыграла певица, влюбленные в одну учительницу.
Смотри новый клип Селены Гомес Bad Liar:
Напомним, ранее Селена Гомес презентовала новый клип вместе с норвежским диджеем Кайго.
Источник: ivona