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Музыка
Новости музыки
15 июня 17, 17:00
Селена Гомес предстала в неожиданных образах в новом клипе
Селена Гомес
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24-летняя известная американская певица Селена Гомес презентовала клип на песню Bad Liar.
14 июня в Сети на YouTube-канале Селены Гомес состоялась премьера ее новой видеоработы Bad Liar.

В клипе Селена появляется в четырех образах – в роли школьницы, мамы девочки-подростка, отца и учительницы.

Сюжетная линия в клипе запутанная. В ролике переплетаются истории любви нескольких людей.

По сюжету видео, в конце, выясняется, что дочь и отец, которых сыграла певица, влюбленные в одну учительницу. 

Смотри новый клип Селены Гомес Bad Liar:

Напомним, ранее Селена Гомес презентовала новый клип вместе с норвежским диджеем Кайго.

Источник: ivona

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