Селена Гомес предстала в неожиданных образах в новом клипе

14 июня в Сети на YouTube-канале Селены Гомес состоялась премьера ее новой видеоработы Bad Liar.





В клипе Селена появляется в четырех образах – в роли школьницы, мамы девочки-подростка, отца и учительницы.





Сюжетная линия в клипе запутанная. В ролике переплетаются истории любви нескольких людей.





По сюжету видео, в конце, выясняется, что дочь и отец, которых сыграла певица, влюбленные в одну учительницу.





Смотри новый клип Селены Гомес Bad Liar:

Напомним, ранее Селена Гомес презентовала новый клип вместе с норвежским диджеем Кайго.









