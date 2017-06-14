Премьера: Павел Табаков спел о магнетизме любви (ВИДЕО)

Певец Павел Табаков представляет горячий саундтрек лета-2017. Новый танцевальный сингл Я для тебе – откровенная песенная премьера, которая уже звучит на радиостанциях Украины.





Автор музыки песни Я для тебе – известный украинский композитор Геннадий Крупник. Автором слов стал Павел Табаков. А спродюсировал сингл известный саундпродюсер Андрей Бакун.





Песня "Я для тебе" раскрывает чувства, страсть влюбленного мужчины.





“Иногда просто не понимаешь, почему тебя влечет, словно магнитом, к другому человеку, именно об этом говорится в моей новой песни – о магнетизме между двумя людьми, которые в танце притягиваются друг к другу. Между ними возникает такое сильное влечение, которому просто невозможно сопротивляться. Это все на энергетическом и даже на каком-то биохимическом уровне. Хотя загадку магнетизма любви еще никто до конца не разгадал и вряд ли когда-нибудь разгадает“, – говорит Павел Табаков.





А пока новый сингл "Я для тебе" становится саундтреком лета-2017, Павел Табаков и его команда готовятся к осеннему концертному туру Любов Жива, который стартует 11 октября с концертов во Львовской опере. Потом в гастрольном графике певца – Киев, Ровно, Луцк, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница и другие города Украины.





Слушай новый трек Павла Табакова:







