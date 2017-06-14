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Музыка
Новости музыки
14 июня 17, 22:55
Премьера: Павел Табаков спел о магнетизме любви (ВИДЕО)
Павел Табаков
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Яркая премьера лета-2017: танцевальный сингл от победителя телепроекта Голос страны.
Певец Павел Табаков представляет горячий саундтрек лета-2017. Новый танцевальный сингл Я для тебе – откровенная песенная премьера, которая уже звучит на радиостанциях Украины.

Автор музыки песни Я для тебе – известный украинский композитор Геннадий Крупник. Автором слов стал Павел Табаков. А спродюсировал сингл известный саундпродюсер Андрей Бакун.

Песня "Я для тебе" раскрывает чувства, страсть влюбленного мужчины.

“Иногда просто не понимаешь, почему тебя влечет, словно магнитом, к другому человеку, именно об этом говорится в моей новой песни – о магнетизме между двумя людьми, которые в танце притягиваются друг к другу. Между ними возникает такое сильное влечение, которому просто невозможно сопротивляться. Это все на энергетическом и даже на каком-то биохимическом уровне. Хотя загадку магнетизма любви еще никто до конца не разгадал и вряд ли когда-нибудь разгадает“, – говорит Павел Табаков.

А пока новый сингл "Я для тебе" становится саундтреком лета-2017, Павел Табаков и его команда готовятся к осеннему концертному туру Любов Жива, который стартует 11 октября с концертов во Львовской опере. Потом в гастрольном графике певца – Киев, Ровно, Луцк, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Винница и другие города Украины.

Слушай новый трек Павла Табакова:


источник: ivona
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