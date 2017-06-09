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Музыка
Новости музыки
8 июня 17, 20:04
Будет ли Юлия Самойлова представлять РФ на Евровидении 2018
Юля Самойлова
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Выступит после скандала или нет: Юлия Самойлова дала ответ по поводу выступления на Евровидении 2018
Юлия Самойлова заговорила о своём участии в конкурсе Евровидение 2018. Как помнишь, она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году. Но поскольку СБУ ей запретила въезд на территорию Украины, а Россия не приняла никаких компромиссных предложений от организаторов конкурса, чтобы Юля смогла выступить в 2017 году, то представители артистки сообщили о её возвращении на конкурс только в 2018-м.

Так будет ли Юлия Самойлова участвовать в конкурсе?

В своём интервью РИА Новостям Юля Самойлова подтвердила информацию о том, что хочет представить Россию на конкурсе Евровидение 2018, которое пройдёт в Португалии:

"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное – получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать, насколько я хорошо подготовилась."
Юлия Самойлова (Instagram)


Евровидение 2017: Юлия Самойлова проигнорировала запрет СБУ © instagram.com

Окончательное решение пока ещё не принято. Но Юлия, видимо, настроена решительно.

Источник: glamurchik.tochka.net
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