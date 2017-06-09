Будет ли Юлия Самойлова представлять РФ на Евровидении 2018

Юлия Самойлова заговорила о своём участии в конкурсе Евровидение 2018. Как помнишь, она должна была представлять Россию на конкурсе в 2017 году. Но поскольку СБУ ей запретила въезд на территорию Украины, а Россия не приняла никаких компромиссных предложений от организаторов конкурса, чтобы Юля смогла выступить в 2017 году, то представители артистки сообщили о её возвращении на конкурс только в 2018-м.





Так будет ли Юлия Самойлова участвовать в конкурсе?





В своём интервью РИА Новостям Юля Самойлова подтвердила информацию о том, что хочет представить Россию на конкурсе Евровидение 2018, которое пройдёт в Португалии:





"Какие могут быть ожидания от предстоящего конкурса? Главное, чтобы все случилось, наконец, чтобы не было каких-то непонятных ситуаций. Считаю, что самое главное – получить удовольствие от конкурса и хорошо к нему подготовиться, показать себя, показать, насколько я хорошо подготовилась."

Юлия Самойлова (Instagram)









Евровидение 2017: Юлия Самойлова проигнорировала запрет СБУ © instagram.com





Окончательное решение пока ещё не принято. Но Юлия, видимо, настроена решительно.



