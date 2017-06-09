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Музыка
Новости музыки
8 июня 17, 11:09
Николай Тищенко снялся в клипе группы On I Ona (ВИДЕО)
Николай Тищенко
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Украинский дуэт On I Ona представил новую видеоработу на песню Аура лета.
Оптическая иллюзия, игра с напряжением и запрещенные площадки. Украинская группа On I Ona презентовала высоковольтный клип на свой новый сингл Аура лета. 


Съемки нового клипа On I Ona длились два дня. Командой было охвачено максимальное количество локаций, чтобы поймать свою ауру лета.  Лесная поляна, крыша высотного дома с видами, скоростная трасса и Олимпийский стадион. Именно эти места, по мнению On I Ona, лучше всего помогли им найти свою ауру лета. 

Мы решили поиграть с визуальными сюрпризами и эффектами, которые добавят напряжения нашему клипу. Получилось по-летнему“, – прокомментировал дуэт On I Ona. 

Звездным героем клипа Аура лета стал известный ресторатор Николай Тищенко. Как признались On I Ona, работать с Николаем для них не только огромная честь, но и колоссальный опыт.

За спиной у Николая Тищенко съемки в неимоверном количестве проектов. Наблюдать за тем, с каким профессионализмом он ведет себя на съемочной площадке – это ценный опыт для нас. Он нам дал даже несколько советов, как правильно вести себя перед камерой“, – поделились участники дуэта On I Ona. 

Смотри новый клип группы On I Ona – Аура лета:


Кроме этого коллектив рассказал, почему именно Николай Тищенко стал звездным героем их видеоработы: 

Мы решили предложить Николаю сотрудничество, потому что он ассоциируется с самыми положительными и светлыми качествами, которые хочется доносить в массы. Для нас было огромной честью, что Николай согласился. Очень надеемся, совместно нам удастся зарядить всех правильным настроением“. 



Источник: ivona

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