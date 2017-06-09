Николай Тищенко снялся в клипе группы On I Ona (ВИДЕО)

Оптическая иллюзия, игра с напряжением и запрещенные площадки. Украинская группа On I Ona презентовала высоковольтный клип на свой новый сингл Аура лета.









Съемки нового клипа On I Ona длились два дня. Командой было охвачено максимальное количество локаций, чтобы поймать свою ауру лета. Лесная поляна, крыша высотного дома с видами, скоростная трасса и Олимпийский стадион. Именно эти места, по мнению On I Ona, лучше всего помогли им найти свою ауру лета.





Мы решили поиграть с визуальными сюрпризами и эффектами, которые добавят напряжения нашему клипу. Получилось по-летнему“, – прокомментировал дуэт On I Ona.





Звездным героем клипа Аура лета стал известный ресторатор Николай Тищенко. Как признались On I Ona, работать с Николаем для них не только огромная честь, но и колоссальный опыт.





За спиной у Николая Тищенко съемки в неимоверном количестве проектов. Наблюдать за тем, с каким профессионализмом он ведет себя на съемочной площадке – это ценный опыт для нас. Он нам дал даже несколько советов, как правильно вести себя перед камерой“, – поделились участники дуэта On I Ona.





Смотри новый клип группы On I Ona – Аура лета:







