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Музыка
Новости музыки
8 апреля 17, 10:16
Украинская радиостанция отказалась от песен "Океан Ельзы"
Океан Ельзи.
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Столичная радиостанция Просто Радио решила отказать в ротации треков многими любимой украинской группы Океан Ельзы.
Как стало известно ukranews.com, киевская радиостанция Просто Радио приняли решение провести акцию, согласно которой в эфире не будут транслироваться синглы популярного коллектива Океан Ельзы.

Такое заявление можно периодически услышать на Просто Радио. Оно предупреждает слушателей о том, что на данной радиоволне они вряд ли услышат хиты группы Океан Ельзи.




"Многие украинские радиостанции все чаще задумываются, а есть ли жизнь без Океана Ельзы? - обращаются радиоведущие к слушателям. – Мы предпочитаем не задумываться, а действовать!“.

Отмечается, что акция будет длиться всего один месяц – с 1 по 30 число. А пока в эфире Просто Радио продолжают звучать песни других украинских групп и певцов.



Напомним, Святослав Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в терракте, который произошел 3 апреля в Санкт-Петербурге (Россия).

Смотри онлайн выступление Океана Эльзы в Нью-Йорке:


Источник: ivona.bigmir.net
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Комментарии (3)
Алексей Сегодня, 10:34
"Многие украинские радиостанции все чаще задумываются, а есть ли жизнь без Океана Ельзы? - обращаются радиоведущие к слушателям. – Мы предпочитаем не задумываться, а действовать!“. - звертаються до слухачів на росмові. та ще й ніби бойкотують? о що ж їм ОЕ такого зробило? ну так і слухачі будуть "действовать" .. - не буду це радіо на період акції слухати. є інші станції та й мп3 з собою :)
Гассан-Абдуррахман Сегодня, 10:37
А есть ли жизнь без Просто Радио? Прелагаю не думать, а действовать)
Князь Сегодня, 12:45
Океан Эльзы- гадостный псевдорок, но Просто радио еще гадостней....
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