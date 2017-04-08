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Музыка
Новости музыки
7 апреля 17, 12:26
Участники конкурса Евровидение заговорили по-украински
Участники конкурса Евровидение
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За месяц до начала песенного конкурса представителям стран-участниц Евровидения-2017 было предложено сказать несколько предложений по-украински.
"До зустрічі в Києві", "Ласкаво просимо на Євробачення", "Привіт. Мене звати..." - именно эти три фразы должны были сказать участники будущего шоу. Получилось одновременно и смешно, и интересно. Естественно, лучше всего справился солист украинской группы O.Torvald Евгений Галич. Довольно хорошо слова выговаривали представители Польши и Болгарии. Самым сложным для произношения стало слово "Євробачення", почти все участники испытывали с ним большие проблемы.




Источник: http://telegraf.com.ua/
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