Участники конкурса Евровидение заговорили по-украински

За месяц до начала песенного конкурса представителям стран-участниц Евровидения-2017 было предложено сказать несколько предложений по-украински.
"До зустрічі в Києві", "Ласкаво просимо на Євробачення", "Привіт. Мене звати..." - именно эти три фразы должны были сказать участники будущего шоу. Получилось одновременно и смешно, и интересно. Естественно, лучше всего справился солист украинской группы O.Torvald Евгений Галич. Довольно хорошо слова выговаривали представители Польши и Болгарии. Самым сложным для произношения стало слово "Євробачення", почти все участники испытывали с ним большие проблемы.