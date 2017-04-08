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Музыка
Новости музыки
7 апреля 17, 12:18
Вдова Джорджа Харрисона нашла рукопись неизвестной песни
Оливия
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Вдова участника британской рок-группы The Beatles Джорджа Харрисона Оливия, обнаружила рукопись прежде неизвестной песни, созданной когда-то её мужем.
По сообщениям издания ABC News, обнаруженній текст песни был посвящён Ринго Старру, барабанщику группы. Собственно говоря, композиция так и называется «Hey Ringo». 

Сейчас трудно сказать, когда именно была написана песня, можно лишь предполагать, что где-то в 70х годах. Лишь обнаружив рукопись, Оливия тут же показала её Старру, и тот сказал, что никогда ранее не видел её и даже не знал о её существовании. Теперь вдова гитариста считает, что лучше всего будет оставит её у того, кому она адресована. Она собирается вставить её в рамочку и подарить коллеге своего мужа. В тексте композиции есть такие слова: «без тебя моя гитара играла бы слишком медленно». 

Старр был очень тронут внезапно нахлынувшими на него воспоминаниями и сказал, что Харрисон был его лучшим другом. Текст этого послания из прошлого будет также напечатан в переизданной книге мемуаров Ринго.

Источник: http://www.starslife.ru/
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