Вдова Джорджа Харрисона нашла рукопись неизвестной песни

По сообщениям издания ABC News, обнаруженній текст песни был посвящён Ринго Старру, барабанщику группы. Собственно говоря, композиция так и называется «Hey Ringo».





Сейчас трудно сказать, когда именно была написана песня, можно лишь предполагать, что где-то в 70х годах. Лишь обнаружив рукопись, Оливия тут же показала её Старру, и тот сказал, что никогда ранее не видел её и даже не знал о её существовании. Теперь вдова гитариста считает, что лучше всего будет оставит её у того, кому она адресована. Она собирается вставить её в рамочку и подарить коллеге своего мужа. В тексте композиции есть такие слова: «без тебя моя гитара играла бы слишком медленно».





Старр был очень тронут внезапно нахлынувшими на него воспоминаниями и сказал, что Харрисон был его лучшим другом. Текст этого послания из прошлого будет также напечатан в переизданной книге мемуаров Ринго.



