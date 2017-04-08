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Музыка
Новости музыки
7 апреля 17, 12:07
Оля Полякова ответила на обвинения
Оля Полякова
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Выступала в Крыму или нет: пресс-служба Оли Поляковой сделала официальное заявление.
5 апреля председатель Союза участников боевых действий Сергей Пандрак заявил, что Оля Полякова выступала в оккупированном Крыму. Поэтому он не желает, чтоб артистка выступала с концертом в Ровенской области 24 апреля.

В свою очередь, пресс-служба певицы Оли Поляковой возмущена обвинениями гражданина Сергея Пандрак. Как утверждают представители артистки, заявления являются откровенной клеветой и вводят граждан в заблуждение.

Оля Полякова ни разу не выступала в оккупированном Крыму или на территории ОРДЛО. Хотим напомнить, что с началом российской агрессии Оля Полякова выразила четкую гражданскую позицию и прекратила любые выступления и концертную деятельность в России, пока эта страна не прекратит агрессию по отношению к нашему государству
говорится в заявлении пресс-службы Оли Поляковой.

Сообщается, что Оля Полякова постоянно дает концерты в прифронтовой зоне, куда приходят как ветераны АТО, так и действующие военные. По мнению Оли Поляковой − это ее посильный вклад в поднятие боевого духа наших защитников и граждан, проживающих в этих городах. Кроме того, семья певицы постоянно помогает военным, в том числе и техникой.

Поэтому представители пресс-службы Оли Поляковой призывают Сергея Пандрака прекратить голословные обвинения в адрес артистки.

Также мы обращаемся к городской власти Ровно обеспечить соблюдение законодательства Украины относительно защиты прав как предпринимателя, потребителей, которые приобрели билеты на концерт, так и прав граждан. Мы заявляем об отсутствии ни одного законного основания отменять запланированный на 24 апреля концерт и просим городские власти не участвовать в грязных манипуляциях и обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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