Оля Полякова ответила на обвинения

5 апреля председатель Союза участников боевых действий Сергей Пандрак заявил, что Оля Полякова выступала в оккупированном Крыму. Поэтому он не желает, чтоб артистка выступала с концертом в Ровенской области 24 апреля.





В свою очередь, пресс-служба певицы Оли Поляковой возмущена обвинениями гражданина Сергея Пандрак. Как утверждают представители артистки, заявления являются откровенной клеветой и вводят граждан в заблуждение.





Оля Полякова ни разу не выступала в оккупированном Крыму или на территории ОРДЛО. Хотим напомнить, что с началом российской агрессии Оля Полякова выразила четкую гражданскую позицию и прекратила любые выступления и концертную деятельность в России, пока эта страна не прекратит агрессию по отношению к нашему государству

говорится в заявлении пресс-службы Оли Поляковой.





Сообщается, что Оля Полякова постоянно дает концерты в прифронтовой зоне, куда приходят как ветераны АТО, так и действующие военные. По мнению Оли Поляковой − это ее посильный вклад в поднятие боевого духа наших защитников и граждан, проживающих в этих городах. Кроме того, семья певицы постоянно помогает военным, в том числе и техникой.





Поэтому представители пресс-службы Оли Поляковой призывают Сергея Пандрака прекратить голословные обвинения в адрес артистки.





Также мы обращаемся к городской власти Ровно обеспечить соблюдение законодательства Украины относительно защиты прав как предпринимателя, потребителей, которые приобрели билеты на концерт, так и прав граждан. Мы заявляем об отсутствии ни одного законного основания отменять запланированный на 24 апреля концерт и просим городские власти не участвовать в грязных манипуляциях и обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.



