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Музыка
Новости музыки
6 февраля 17, 18:21
Леди Гагу за шоу на Супербоуле обвинили в сатанизме
Гага,
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Также американскую артистку заподозрили в мировом заговоре.
Также американскую артистку заподозрили в мировом заговоре.

Популярную американскую певицу Леди Гагу обвинили в сатанизме, а также в мировом заговоре после ее выступления на Супербоуле, о чем сообщает The Independent. 

Издание отмечает, что основатель проекта InfoWars Алекс Джонс, который также является сторонником теории заговора, еще до начала выступления артистки призывал людей не смотреть шоу.

Он утверждает, что Леди Гага участвует в создании "нового мирового порядка". Кроме того он заявил, что ее шоу в рамках Супербоула не что иное, как темный ритуал. А сама певица выйдет на сцену облаченной в костюм из плоти.

WOW. Amazing.@ladygaga's #PepsiHalftime Show!
Korrespondent
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