Depeche Mode выпустила сингл Where's the Revolution

Британская группа Depeche Mode презентовала новый сингл "Where's the Revolution". Видео было размещено на официальном YouTube-канале коллектива, передает Billboard.





Автором данной композиции, как и большинства других песен, выступил гитарист группы Мартин Гор.





"Where's the Revolution" стала первым синглом группы, выпущенным за последние четыре года. Композиция, по предположению издания, имеет как политический подтекст, так и гуманистический.





"Я бы не называл это политической музыкой, поскольку я не воспринимаю музыку в политическом ключе. Но однозначно это о гуманизме, и нашем месте в этом", - прокомментировал свою работу Гор в комментарии изданию Rolling Stone.





Ожидается, что релиз нового альбома коллектива под названием Spirit состоится 17 марта этого года.











