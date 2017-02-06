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Музыка
Новости музыки
6 февраля 17, 15:40
Depeche Mode выпустила сингл Where's the Revolution
Depeche Mode
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Он войдет в новый альбом группы, который выйдет в середине марта.
Британская группа Depeche Mode презентовала новый сингл "Where's the Revolution". Видео было размещено на официальном YouTube-канале коллектива, передает Billboard.

Автором данной композиции, как и большинства других песен, выступил гитарист группы Мартин Гор.

"Where's the Revolution" стала первым синглом группы, выпущенным за последние четыре года. Композиция, по предположению издания, имеет как политический подтекст, так и гуманистический.

"Я бы не называл это политической музыкой, поскольку я не воспринимаю музыку в политическом ключе. Но однозначно это о гуманизме, и нашем месте в этом", - прокомментировал свою работу Гор в комментарии изданию Rolling Stone.

Ожидается, что релиз нового альбома коллектива под названием Spirit состоится 17 марта этого года.




Источник: http://korrespondent.net/
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