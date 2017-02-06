Depeche Mode выпустила сингл Where's the Revolution

Он войдет в новый альбом группы, который выйдет в середине марта.
Британская группа Depeche Mode презентовала новый сингл "Where's the Revolution". Видео было размещено на официальном YouTube-канале коллектива, передает Billboard.
Автором данной композиции, как и большинства других песен, выступил гитарист группы Мартин Гор.
"Where's the Revolution" стала первым синглом группы, выпущенным за последние четыре года. Композиция, по предположению издания, имеет как политический подтекст, так и гуманистический.
"Я бы не называл это политической музыкой, поскольку я не воспринимаю музыку в политическом ключе. Но однозначно это о гуманизме, и нашем месте в этом", - прокомментировал свою работу Гор в комментарии изданию Rolling Stone.
Ожидается, что релиз нового альбома коллектива под названием Spirit состоится 17 марта этого года.