Нацотбор на Евровидение 2017 идёт полным ходом. Уже известны имена двоих первых финалистов, у которых есть шанс представить Украину на песенном конкурсе. Вот только первый полуфинал не обошелся без скандала.





Многие поклонники Арсена Мирзояна, а также пользователи Сети раскритиковали Джамалу, которая поставила на Нацотборе музыканту всего 1 балл. Именно эта низкая оценка не дала Арсену Мирзояну попасть в финал отбора. А сама Джамала попала под безумную критику.





Спустя время Арсен Мирзоян решил обратиться к поклонникам и тем, кто высказывается негативно в адрес Джамалы, и попросил прекратить критиковать её.





Арсен Мирзоян объяснил, как относится к результатам Нацотбора, а также к судье отбора Джамале.





Обращаюсь к Вам, люди, и прошу прекратить всякие выпады в адрес Джа. Мне неприятно читать оскорбительные комментарии и посты в ее сторону – они отнюдь не повлияют на мою самооценку. Ваш голос – вот самая высокая оценка, важнейшая из всех. Низкий поклон Вам!!! Никакой комментарий судьи не питает верой, как ваша поддержка. Поверьте, Вы сделали меня вчера счастливым человеком!

написал певец на своей странице в Facebook.





Отметим, что впереди ещё два полуфинала Нацотбора, и пока не известно, кто будет представлять Украину на конкурсе Евровидение 2017.



