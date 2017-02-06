Фееричное выступление Леди Гаги (ВИДЕО)

5 февраля состоялось главное спортивное событие США — финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги. Суперкубок также можно назвать одним из главных развлекательных шоу Америки, куда приезжают многие знаменитости. На Супрекубке 2017 выступила Леди Гага, чьё выступление покорило всех зрителей.





Леди Гага устроила настоящее шоу на глазах у миллионов. А сейчас её выступление обсуждают и пересматривает весь мир. Гага не только виртуозно сменила несколько нарядов за одно выступление, но и исполнила свои самые популярные хиты, а также парила в воздухе.





Это выступление Леди Гаги называют одним из самых лучших за последние годы.



