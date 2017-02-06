Детское Евровидение 2017: где пройдет конкурс

.Грузия стала победителем на детском конкурсе Евровидение 2016. И это уже третья победа Грузии. Тем не менее Грузия впервые будет принимать конкурсантов у себя в 2017 году. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.





Мы рады тому факту, что можем принести любимое шоу среди юных зрителей Европы в новую страну, которая показала такую преданность конкурсу. Юниорский конкурс песни является бесценной платформой для общественных вещателей, которые поддерживают молодые таланты

заявил представитель организаторов Джон Ола Санд.





Важно, что страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматическое право на проведение конкурса в следующем году. Место проведения определяется Европейским вещательным союзом.





К слову, в 2016 году победителем детского Евровидения стала представительница Грузии Мариам Мамадашвили с песней "Mzeo". Украина, к сожалению, заняла лишь 14-е место. А вот на конкурсе Евровидение 2016, среди взрослых, победу одержала Украина. И именно Киев будет принимать участников и гостей конкурса в 2017 году.



